Fernandinho, milieu de terrain de Manchester City évoque la Ligue des champions et voit aujourd’hui le Paris Saint-Germain comme grand favori de cette édition.

« On parle du PSG, non ? Le fait est qu’ils sont en train de construire une grande équipe, non ? Si nous les affrontons dans un match de Ligue des Champions, nous devrons avoir une très bonne stratégie, nous devrons être dans notre meilleur jour, tout devra jouer en notre faveur. Le projecteur est sur eux, à cause de tous les joueurs qu’ils ont : Neymar, Mbappé, Messi, Di María, Sergio Ramos, Marquinhos, Verratti, tous de grands champions, habitués à gagner le championnat national. Messi et Sergio Ramos apportent leur expérience de la Ligue des Champions, donc c’est une équipe très forte. (…) Nous sommes des outsiders, car nous n’avons pas de noms comme le PSG, mais nous avons un groupe très solide. » A prévenu le Brésilien auprès « d’ESPN Brasil. » Ce jeudi, l’UEFA effectuera le tirage au sort pour les groupes de Ligue des Champions.