Hier soir dans l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo est revenu sur l’humiliation subie par les Bordelais, défaits 6-0 face à Rennes. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le chroniqueur n’a pas pesé ses mots lorsqu’il s’agissait de dresser le constat de la saison Girondine.



« Le problème, c’est que les dossiers s’accumulent. Il y a les joueurs. Tu fais le choix de te séparer de certains joueurs alors que tu en conserves d’autres qui sont des pipes intégrales. Tu as un entraîneur que plus aucun joueur ne suit et qui est complètement perdu. Il doit se demander pourquoi il est là. » a déclaré le chroniqueur avant de poursuivre sur le cas de Victor Pereira poussé vers la sortie par la direction bordelaise « Il y a aussi cet entraîneur des gardiens qui est incapable de faire une frappe parce qu’il est souffrant et qu’on a gardé pendant 6 mois. Donc, pendant ces 6 mois, Benoît Costil s’est entraîné avec une pipe”



Daniel Riolo est également revenu sur le manque de solidarité et de cohésion au sein de l’équipe “Il y a plus d’unités dans le vestiaire. L’équipe, elle n’existe plus et elle ne suit plus l’entraîneur. La prochaine étape qui va arriver parce que sinon c’est la Ligue 2 direct, c’est que Vladimir Petkovic va sauter. Donc, il va falloir un mec qui vienne pour resserrer les boulons et essayer de sauver ce club. Aujourd’hui, il n’y a aucune équipe de L1 plus mauvaise dans le jeu que Bordeaux. Ce 6-0 montre que c’est la débandade dans ce club” conclut-il ses propos.