Alors que son avenir au Real Madrid est remis en question, Carlo Ancelotti « profite de tous les jours » dans la capitale espagnole.

Malgré la victoire éclatante des Merengues cette semaine en Ligue des champions sur la pelouse de Chelsea (3-1), des rumeurs circulent toujours en Espagne concernant l’avenir de Carlo Ancelotti. Pointé du doigt après l’humiliation dans le Clasico face au Barça (0-4), l’entraîneur italien a rapidement été placé sur la sellette par des médias comme AS et Marca. Avec l’arrivée probable de Kylian Mbappé cet été, le Real Madrid pourrait bien démarrer un nouveau cycle en cas d’élimination précoce en Ligue des champions. Sauf naufrage à la maison, Karim Benzema et ses coéquipiers ont déjà un pied en demi-finale où ils pourraient retrouver le Manchester City de Pep Guardiola.

Interrogé ce vendredi en conférence de presse, le principal intéressé est resté assez vague concernant son avenir au club. « À la fin de la saison, le club fera une évaluation pour prendre une décision finale. En attendant je profite de cette atmosphère tous les jours. Bien sûr, je veux continuer à gagner des titres avec le Real Madrid, cette saison et les suivantes », à lancé Carlo Ancelotti.