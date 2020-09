Regardez en direct le multiplex des 1/8 de finale de la Carabao Cup. Quatre matchs à venir et notamment les deux Manchester. Résultat.

Newport – Newcastle United 1-1 (5 tab 4) : Pour Newcastle, la qualification a été bien plus difficile à obtenir face à Newport (1-1, 5-4 tab). Longtemps menés par cette formation de quatrième division, les Magpies ont égalisé dans les derniers instants par Jonjo Shelvey, avant de passer aux tirs au but.

Burnley – Manchester City 0-3 : Les Citizens de Josep Guardiola ont marqué sur un doublé de Raheem Sterling (35e, 49e) et un but de Ferran Torres (65e).

Everton – West Ham United 4-1 : Dans une autre opposition entre formations de Premier League, Everton a battu West Ham United (4-1) à Goodison Park et confirmé son excellent début de saison. Les Toffees ont marqué sur un triplé de Dominic Calvert-Lewin (11e, 78e, 84e) et un but de Richarlison (56e). Les Hammers ont sauvé l’honneur par Robert Snodgrass (46e).

Brighton – Manchester United 0-3 : Scott McTominay (44e), Juan Mata (73e) et Paul Pogba (80e) ont permis au club mancunien de dominer aisément les partenaires de Neal Maupay.

