Mediapro souhaite revoir à la baisse le montant du contrat de droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. La LFP a très rapidement refusé cette proposition du principal diffuseur des deux championnats professionnels en France. Si Mediapro ne s’acquitte pas dans les prochains jours du montant demandé, la Ligue pourrait rompre le contrat et relancer un appel d’offres. Voici les forces présentent pour reprendre la L1 et la L2 en France.

Canal + : Le groupe Canal, partenaire historique du football français, pourrait apparaître comme le sauveur. Déjà diffuseur de deux rencontres de Ligue 1 par semaine, Canal pourrait profiter de ce nouvel appel d’offres pour obtenir le championnat de France à un prix très intéressant. Deux courants sont présents au sein de la direction de la chaîne cryptée, ceux qui souhaitent l’écroulement total de Téléfoot La Chaîne avant de reprendre la diffusion. Et ceux qui veulent apparaître comme les sauveurs du football français en annonçant dès maintenant les capacités du groupe Canal à reprendre les droits de la Ligue 1 dans les prochaines semaines.

BeIn Sports : Tout dépendra des actions de Canal+. Le groupe qatari, très proche de la chaîne cryptée depuis plusieurs mois, a signé un contrat de distribution exclusif avec Canal+ pour les cinq prochaines saisons. Les deux groupes pourraient s’allier afin de proposer une offre convenable à la LFP dans les prochaines semaines et pourquoi pas revenir à l’ancien format de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2.

RMC Sport : Le groupe Altice va mal mais le football reste la priorité des dirigeants de RMC Sport. Le groupe pourrait surtout profiter de la situation si un nouvel appel d’offres est lancé dans six mois par la LFP. Les journées ou les matches de Ligue 1 et la Ligue 2 seraient alors vendus à l’unité et RMC pourrait profiter de cette situation pour s’offrir la diffusion, de plusieurs affiches ou plusieurs journées, du championnat de France à moindre coût. Associé à la diffusion de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, l’offre pourrait devenir très intéressante sur le papier.

GAFA : Et pourquoi pas une diffusion sur Amazon, Facebook ou encore DAZN ? Cette solution pourrait apparaître comme une solution du futur. Même si Amazon tourne depuis plusieurs semaines autour de la Ligue de Football Professionnel pour un prochain appel d’offres concernant le championnat de France, les présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 souhaiteraient se tourner vers un diffuseur déjà en place pour éviter la reproduction de la situation actuelle.