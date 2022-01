Scène surréaliste ce mercredi après-midi dans le match entre la Tunisie et le Mali comptant pour le groupe F de cette CAN 2022. Un match qui s’est terminé dans la confusion générale sur une victoire 1-0 des Maliens.

ROCAMBOLESQUE ! Le mot est parfaitement choisi pour décrire la fin du match entre la Tunisie et le Mali. Si le match a pu se dérouler parfaitement jusqu’à la 85e minute de jeu, en revanche tout est parti en sucette à ce moment-là. Mené 1-0 sur un but d’Ibrahima Koné sur penalty, les Tunisiens ont eu la très mauvaise surprise de voir l’arbitre de la rencontre siffler la fin. Après de vives contestations de la part du banc tunisien, des interrogations des spectateurs, commentateurs et même téléspectateurs, l’arbitre zambien de ce match, Monsieur Janny Sikazwe admet son erreur et décide de faire reprendre le match. Une petite erreur mais rien de plus avant que cette partie ne passe dans le côté irrationnel.

Quelques secondes plus tard, il décide de mettre un carton rouge au Rémois El Bilal Touré pour une faute dangereuse, mais qui aurait seulement dû mériter un jaune. 89e minute, il siffle une nouvelle fois la fin de la partie ne comptant pas le temps additionnel (qui devait être important avec près de 9 changements des deux côtés) mais aussi en terminant le match à une minute du temps réglementaire. Nouvelles confusions et les Tunisiens, son sélectionneur en tête crient au scandale et demandent des explications à Monsieur Sikazwe. Ce dernier, escorté aux vestiaires en compagnie de son trio arbitral.

Un dernier épisode WTF

Déçus et énervés après cette mascarade les Tunisiens acceptent tant bien que mal leur sort, tandis que les Maliens fêtent leur succès. Environ 20 minutes plus tard, des membres de la CAF débarquent en salle de presse pour interrompre le sélectionneur malien et lui signifier que la partie doit reprendre pour jouer les trois dernières minutes. La Fédération prend les choses en main et fait reprendre le match sans la présence de l’arbitre principal remplacé par le quatrième arbitre. Les Maliens et leur capitaine Amari Traoré sur le terrain sont prêts à terminer cette partie mais gros problème. Lassés et écoeurés par cette histoire, les Tunisiens ne reviendront pas sur la pelouse et comme l’a précisé BeIN Sports, les coéquipiers du Stéphanois Wahbi Khazri ont regagné leur bus afin de rentrer dans leur camp. Sans la présence des Aigles de Carthage, le Mali est donné vainqueur et prend la tête du groupe F.

Un arbitre déjà suspendu pour corruption

Si le match est terminé et que les Tunisiens ont accepté leur sort sur le terrain avec cette défaite, en revanche ils ne devraient pas en rester là sur le plan juridique. La Fédération devrait faire valoir ses droits dans cette affaire. Et l’arbitre pourrait risquer très gros. Arbitre expérimenté en Afrique avec une cinquième CAN de disputé, il est tristement connu sur le continent pour un autre scandale. En effet en 2018, il avait été suspendu par le comité de discipline de la CAF après la demi-finale retour vs Espérance Tunis Primeiro de Agosto (4-2) en Ligue des champions africaine. Le Zambien avait été , accusé de corruption. Voilà un nouvel épisode qui pourrait bien lui coûter bien plus qu’une simple suspension. Une scène qui montre encore les soucis qui gangrènent le football africain depuis bon nombre d’années.