La dernière journée de ce groupe C aura été totalement folle avec finalement les qualifications du Maroc et du Gabon.

Quel spectacle pour cette troisième et dernière journée du groupe C. Le choc entre le Gabon et le Maroc a parfaitement débuté avec l’ouverture du score du Clermontois Jim Allevinah (21′). Au retour des vestiaires un autre pensionnaire de Ligue 1, Sofiane Boufal (74′) a égalisé sur penalty. Dans la foulée le Rennais Nayef Aguerd (81′) s’est rendu coupable d’un but contre son camp, mais le Parisien Achraf Hakimi (84′) a inscrit le dernier but de la rencontre pour un score final de 2 à 2.

Une belle bataille entre les deux favoris du groupe, qui valident leur ticket pour les huitièmes de finale de la CAN après la victoire des Comores face au Ghana (3-2). Avec un petit point au compteur les coéquipiers d’André Ayew – expulsé ce soir – terminent à la dernière place du groupe C.