Le sélectionneur de l’Algérie Djamel Belmadi est revenu lors de sa conférence de presse sur le duel à venir face aux Elephants de la Côte d’Ivoire ce jeudi.

Devant les médias, Djamel Belmadi a évoqué le choc face aux Ivoiriens et il met forcément la pression sur ses joueurs. « On doit absolument gagner si on veut continuer à exister. C’est un gros challenge. On connait ce truc là et on a toujours répondu présent.(…) On est prêts. Nous sommes motivés. Toute la nation est dernière nous. Tous les feux sont au vert pour réussir et on mérite de passer. Mais on doit le montrer sur le terrain. » A expliqué le sélectionneur des Fennecs qui est bien conscient que l’équipe doit impérativement l’emporter après sa défaite surprise face à la Guinée-Equatoriale.