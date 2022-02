Face aux médias, le sélectionneur du Maroc a fait monter la pression avant les barrages de qualification pour le prochain Mondial.

Pointé du doigt après l’élimination du Maroc en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le sélectionneur Vahid Halilhodzic a mis les choses au clair en conférence de presse. Il assure ainsi être « prêt à partir » s’il ne parvient pas à qualifier les Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

« Mon premier objectif est de qualifier mon équipe et si je n’y arrive pas, je peux partir. Je peux partir dès maintenant si vous voulez, je n’ai aucune pression pour partir ou non. Je suis déjà parti dans le passé », a insisté le coach franco-bosniaque. « Laissez-moi continuer de faire mon maximum pour aller à la Coupe du monde. C’est mon but ! »