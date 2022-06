Poussé vers la sortie par le duo Campos-Galtier, Neymar ne manque pas de prétendants pour la saison à venir.

Alors que le Paris Saint-Germain a relancé les pistes Scamacca et Lewandowski en attaque, l’avenir de Neymar semble de plus en plus s’éloigner de la capitale. D’après les informations de nos confrères de Foot Mercato, Luis Campos a clairement fait savoir à ses nouveaux dirigeants qu’il ne compte pas sur le Brésilien pour la saison à venir. De son côté, Christophe Galtier devrait s’en tenir à la volonté de son conseiller sportif et donc montrer la porte à Neymar dans les jours à venir.

Reste à savoir quel club sera en mesure de relancer la superstar du PSG la saison prochaine. Annoncé dans le viseur de Chelsea et de Newcastle, l’attaquant de 30 ans aurait également des touches avec le Milan AC et son ancien club, le FC Barcelone. Le problème étant le salaire XXL de Neymar, dont le contrat court encore jusqu’en 2025 et pourrait même être prolongé deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2027.

Le président du club brésilien de Santos, Andrés Rueda, a assuré que le club « prend des mesures » pour un éventuel retour de Neymar. « Aujourd’hui, j’ai reçu plus de 100 messages parlant de Neymar. J’espère qu’ils nous font d’avantage confiance », a déclaré Rueda lors d’une réunion du conseil d’administration du club de Sao Paulo, où le numéro 10 brésilien a été formé.