Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, Neymar Jr souhaiterait faire son grand retour au FC Barcelone. Une éventualité qui attiserait l’intérêt de Xavi et de la direction du Barça.

Intransférable il y a encore quelques années, Neymar est passé du rêve au cauchemar et est désormais poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, prêt à fermer les yeux sur une partie des 222 millions d’euros dépensés lors de son recrutement. Si un départ semble difficile à imaginer, plusieurs rumeurs l’annoncent à Manchester United, à Newcastle, à la Juventus Turin voire même à Chelsea. Tant de points de chute potentiels pour le Brésilien qui espèrerait pouvoir faire son grand retour au FC Barcelone.

D’après les révélations faites sur les antennes de OnzeTv3, Neymar Jr commencerait à véritablement envisager un départ du Paris Saint-Germain cet été. Si de nombreuses pistes sont évoquées, le Brésilien de 30 ans souhaiterait faire son grand retour au FC Barcelone. Une idée qui rallumerait l’étincelle au fond de lui et qu’il aurait déjà fait part à Xavi Hernandez. Le technicien espagnol ne s’en cacherait pas en interne et pousserait pour qu’il revienne le plus tôt possible.