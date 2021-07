12 Français peuvent encore prétendre au titre de Gloden Boy, remporté par Erling Haaland la saison dernière.

Le média italien Tuttosport, qui élit chaque année le Golden Boy, ou meilleur jeune footballeur européen, vient de mettre à jour la liste des 80 candidats pour l’édition 2021 du trophée. Ils étaient 100 en lice initialement mais 20 seront éliminés tous les mois pour ne laisser que 20 finalistes en octobre prochain. Les successeurs potentiels d’Erling Haaland, récompensé l’an dernier, sont encore nombreux.

Dans la liste, on retrouve notamment le jeune Pedri (FC Barcelone) brillant pendant l’Euro avec la sélection espagnole, qui fait partie des grands favoris aux côtés des deux Anglais Bukayo Saka (Arsenal) et Jude Bellingham (Borussia Dortmund), ainsi que l’Allemand Jamal Musiala (Bayern Munich).

Ils sont 12 Français à faire encore partie de la liste, avec plus ou moins de chances d’aller plus loin : Eduardo Camavinga (Rennes), Adrien Truffert (Rennes), Ryan Cherki (OL), Tanguy Kouassi (Bayern Munich), Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton), Adil Aouchiche (ASSE), Isaac Lihadji (LOSC), Lucien Agoumé (Inter Milan), Benoît Badiashile (Monaco), Tanguy Coulibaly (Stuttgart), Bandiougou Fadiga (PSG) et William Saliba (OM).