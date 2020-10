En clôture de la 5e journée du championnat d’Allemagne, le Bayer Leverkusen s’est imposé 3-1 face à Augsburg, lundi soir.

La formation dirigée par Peter Bosz s’est imposée grâce à un doublé de Lucas Alario (16e sur penalty, 74e) et un but du Français Moussa Diaby (94e). Daniel Caligiuri a marqué le but d’Augsburg (51e).

Leverkusen pointe à la 4e place, à 4 points du leader Leipzig.