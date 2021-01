Fin de ce multiplex de la 15e journée de Bundesliga avec les résultats du soir et enfin une victoire pour Schalke 04 face à Hoffenheim.

Schalke 04 – Hoffenheim 4-0 :

FSV Mayence – Eintracht Francfort 0-2 :

SC Fribourg – FC Cologne 5-0 :

Union Berlin – Wolfsbourg 2-2 : l’Union Berlin n’a pas su dominer Wolfsbourg, malgré que ce dernier ait été réduit à dix avec l’expulsion de Maximilian Arnold (50e). Renato Steffen et Wout Weghorst ont marqué les buts de Wolsfbourg, tandis que Sheraldo Becker (29e) et Robert Andrich (52e) ont répondu pour les locaux. Berlin est 4e (25e) et Wolfsbourg 6e avec le même nombre de points (25 points).

Bayer Leverkusen – Werder Brême 1-1 : Omer Toprak a ouvert le score pour les visiteurs et Patrik Schick est parvenu à égaliser en seconde période (70e). Le Bayer est troisième avec 28 points.