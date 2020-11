L’Equipe dévoile ce vendredi matin les coulisses d’un entraînement agité chez les Girondins.

Selon les informations du quotidien sportif, Ben Arfa serait au centre de cette tension lors d’un entraînement. Une des séances d’entraînement du club aurait été très animée la semaine dernière. Une grande tension s’est produite entre Hatem Ben Arfa et Otavio. L’ancien joueur de l’OL et du PSG a lâché un reproche à son coéquipier au sujet d’un effort sur la récupération du ballon. Le milieu brésilien a répondu à Ben Arfa. Otavio a lâché le fond de sa pensée et balancé qu’il devait arrêter de se cacher sur le terrain. En très grande difficulté depuis le début de saison, Bordeaux va maintenant devoir calmer les tensions entre les joueurs…