Match nul 2-2 ce dimanche entre l’Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux dans le cadre du match de clôture de la 2e journée de Ligue 1.

Olympique de Marseille – Girondins de Bordeaux 2-2 : Après la frayeur Samuel Kalu, victime d’un malaise vagal et remplacé par Rémi Oudin (14e), les partenaires de Steve Mandanda prennent les devants sur une reprise du gauche de Cengiz Ünder (34e), servi par Gerson. Sur une action solitaire, Dimitri Payet ajuste Benoît Costil du droit et donne à la pause un solide avantage qui semblait rédhibitoire pour les visiteurs (41e). Au retour des vestiaires, les olympiens reculent et vont se faire rejoindre au score. Une frappe de Timothée Pembélé déviée par Luan Peres (51e) et une reprise de volée de Rémi Oudin sur un corner de Toma Basic (57e) permettent aux Bordelais de revenir avec un point.