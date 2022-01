Hier soir Marseille s’est imposé à Bordeaux (0-1) grâce à un but de Cengiz Under. Outre ces trois points important pour le classement et qui permettent à l’OM d’être dauphin du PSG, il s’agit d’une victoire historique. En s’imposant au Matmut Atlantique, les Marseillais ont mis fin à 44 ans d’invincibilité des Girondins à domicile face aux Phocéens. Dimitri Payet était très fier après la rencontre.

« C’est historique, ce qu’on a fait au-delà des trois points c’est extraordinaire. J’ai vécu huit ou neuf années où on venait ici et on ne gagnait jamais. On met un terme à la plus longue série de l’histoire de la Ligue 1 et croyez-moi que l’on est fiers de nous. Contre Bordeaux, il y avait deux objectifs : casser cette série et conforter notre marche en avant en Ligue 1. Je suis venu huit ou neuf années ici en repartant bredouille, donc je savoure cette victoire. Ça fait quelques années que ça me trotte dans la tête. Je voulais, capitaine ou pas, être dans l’équipe qui gagnerait ici. Ce soir, c’est fait. Je suis très fier, on est très fiers. On va savourer cette victoire parce que c’est important. On va être attendus à Marseille, on va savourer cette victoire avec nos supporters », a déclaré le capitaine marseillais au micro de Prime Vidéo après la rencontre.