En s’imposant à Bordeaux le week-end dernier (0-1), l’OM a mis fin à 44 ans ans d’invincibilité des Girondins à domicile face aux Olympiens. Une victoire historique pour la cité phocéenne qui a été célébrée par les supporters marseillais, mais peut-être trop, selon Eric Di Meco.

« Tu ne peux pas chambrer les Bordelais qui surjouent le truc et derrière, quand tu gagnes, faire comme eux… Je comprends car chaque année, chaque année et chaque année depuis 44 ans et encore plus ces dernières années (on en a beaucoup discuté). (…) Les supporters souffrent, les joueurs même en souffrent. (…) En plus ces dernières années, c’est face à une équipe moyenne et malgré tout, tu n’y arrivais jamais. Bon, là tu te dis que c’est génial parce que c’est fini. On nous en parlera plus pendant… peut-être pour toujours, de cette histoire-là. Même si le record restera. Je comprends, tout en me disant qu’il faudra faire attention car on en a peut-être fait beaucoup parce que l’on a chambré les Bordelais qui étaient nuls et ne pensaient qu’à ce match depuis plusieurs saisons. Tu ne peux pas les chambrer et faire la même chose quand tu es dans l’autre camp », a déclaré Eric Di Meco sur RMC.

🔵⚪ Les Marseillais en ont-ils trop fait après la victoire à Bordeaux ?



Di Meco comprend le soulagement… mais il craint quand même le retour de bâton. #RMCLive pic.twitter.com/LEls9oSu66 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) January 10, 2022

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !