Capitaine des Girondins de Bordeaux, Laurent Koscielny réalise une très bonne saison en défense.

À 35 ans, l’international français a accordé une interview au Télégramme. Le défenseur central évoque son passage à Lorient. « Je pense que c’est l’une des meilleures saisons du FC Lorient (la meilleure, 7e), indique le défenseur dans Le Télégramme. Sur le terrain, il y avait une excellent état d’esprit. Et quand vous avez la confiance de vos partenaires, de votre coach, tout est plus facile pour vous.«

L’ancien joueur de Lorient n’écarte pas l’idée de terminer sa carrière en Bretagne : « Il me reste un an et demi de contrat. On va d’abord aller au bout de celui-là. Et après, on verra. Comme j’ai pu le voir par le passé, dans une carrière, il y a des aléas. J’ai 35 ans et un contrat. Si j’arrive à faire une carrière à la Hilton (Montpellier) qui joue toujours à 43 ans, peut-être que j’aurai les jambes pour une saison de plus à Lorient. Ca me laisse encore huit ans (rires). On ne sait jamais…«