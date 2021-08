Toujours en négociation avec les dirigeants de Bordeaux, le Brésilien Vitinho pourrait faire faux bond au club de Ligue 1.

De passage en conférence de presse pour la présentation des deux recrues Fransergio et d’Alberth Elis, le directeur technique des Girondins Admar Lopes a évoqué le dossier Vitinho. Alors que le frère et agent de l’attaquant de l’Athletico Paranaense avait confié dans les colonnes de L’Equipe que le joueur de 22 ans était attendu à Bordeaux entre mercredi et jeudi, le dirigeant a préféré jouer la carte de la prudence.

« C’est en attente, on a besoin de vendre avant d’acheter », a-t-il souligné en référence aux contraintes imposées par la DNCG. « Non, ce n’est pas sûr », a-t-il ajouté lorsqu’il lui a été demandé si le Brésilien serait à coup sûr le nouvel attaquant des Girondins de Bordeaux.