Dernier du championnat, les Girondins de Bordeaux réalisent une saison historique, historiquement mauvaise. Débarqué cet été sur le banc, Vladimir Petkovic aura fort à faire pour inverser la tendance. En conférence de presse avant la rencontre capitale de ce samedi face à l’AS Saint-Etienne, (19è), le technicien suisse attend une réaction de la part de ses joueurs qu’il décrit comme étant transis de peur.

« On fait beaucoup d’erreurs individuelles. Il faut plus de rigueur, de responsabilité et certainement plus d’entraide pour éviter des erreurs des uns et des autres. Parfois, je peux déceler une certaine peur, un certain scepticisme. Il faut éviter ce genre de sensation et se sentir plus libre, comme en seconde période lors du dernier match. On ne fait pas assez pour gagner, on entre sur le terrain sans la volonté de faire plus pour prendre les trois points« , a déclaré le coach suisse devant les journalistes.