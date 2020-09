Entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Gasset ne serait pas contre l’arrivée d’Hatem Ben Arfa lors du mercato estival.

“Tout est sérieux. Tous les jours il y a quelque chose. J’ai vu Grenier, j’ai vu Cyprien, j’ai vu Ben Arfa… Ce ne sont que des bons joueurs, mais le deal c’est que si un joueur part, soit on arrive à se faire prêter quelqu’un, soit on fait monter un jeune du centre, poursuit Gasset. Tout est clair. Donc attendons les 18 prochains jours pour savoir qui peut partir, et si le joueur qui part fait un trou dans l’effectif”, a-t-il déclaré face aux médias, ce jeudi.

Pour rappel, Ben Arfa est libre de tout contrat depuis son départ de Valladolid.