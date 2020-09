Désireux de se renforcer au poste d’attaquant, l’Olympique de Marseille serait bien parti pour faire signer un duo de Brésiliens.

Si Luis Henrique (18 ans) devrait rejoindre le club phocéen dans les heures à venir, en provenance de Botafogo, l’OM pourrait aussi s’attacher les services de Marcos Paulo (19 ans). Le média brésilien “Lance” confirme qu’un accord a été trouvé entre les deux clubs, Fluminense et Marseille pour une arrivée de l’attaquant auriverde. Les dirigeants brésiliens réclament 10 millions d’euros pour celui qui possède la nationalité brésilienne et portugaise. Voir maintenant si l’OM fera coup double avec Luis Henrique et Marcos Paulo…