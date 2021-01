Absent à Metz (0-0) ce mercredi lors de la 18e journée de Ligue 1, Ben Arfa a manqué aux Girondins de Bordeaux. L’entraîneur Jean-Louis Gasset doit trouver une solution pour composer sans l’ancien international français.

« On avait la possession mais on a pris les risques avec les 3 changements. On a terminé à 10, donc la fin de match était compliquée (…) J’ai trouvé qu’on avait la maîtrise du jeu mais vous pouvez ne pas avoir le même avis que moi. Mais on reste très lent dans la transmission, on fait trop de touches », a indiqué le coach des Girondins en conférence de presse.

Avant d’ajouter sur l’absence de Ben Arfa : « Il faut qu’on trouve d’autres solutions car Hatem va être absent pendant deux semaines encore. On n’a pas encaissé de but, on se contente de peu. On a retrouvé la solidité défensive, l’animation offensive c’est le plus difficile dans le foot. »