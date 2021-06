Le fiasco des Bleus à l’Euro 2020 contre la Suisse a fait, fait et va faire des étincelles. Les choix de Didier Deschamps sont discutés et son avenir à la tête de l’équipe de France remis en question. Apprécié à la Juventus Turin, Zinedine Zidane sera le remplaçant du sélectionneur français et champion du monde en 2018.

Les Bleus sont tombés de haut face aux Suisses en se faisant éliminer des les huitièmes de finale. Ambitieuse et placardée comme la favorite incontestée, l’équipe de France est tombée. Deux hommes sont particulièrement ciblés par les critiques : Kylian Mbappé et Didier Deschamps. Le sélectionneur a d’ailleurs été pris à partie par Noël Le Graet. Son avenir est désormais en doute et son remplaçant tout trouvé dans l’esprit des Français. La Gazzetta dello Sport va encore plus loin. Selon le média italien, la Juventus Turin doit faire une croix sur Zinedine Zidane. L’ancien madrilène va prendre la place de Didier Deschamps.