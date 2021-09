Théo Hernandez va-t-il finir par piquer la place de son frère, Lucas ? Le latéral a en tout cas fait forte impression pour sa première en Bleu lors de la victoire de la France face à la Finlande(2-0) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ce dernier a abordé pour Téléfoot la possible concurrence avec son frère.

« Je suis très content de ma performance, mais aussi de la victoire et des efforts de l’équipe. Si je pense à bousculer la hiérarchie ? Moi, je vais bien travailler, tous les jours et à tous les matchs, et ensuite c’est à Didier Deschamps de choisir », a-t-il déclaré.

« Piquer la place de Lucas ? On va lui piquer (rires). Ça va être très beau si on peut jouer ensemble. Je pense à la Coupe du monde, je vais tout faire pour revenir ici dès la prochaine fois », a continué Théo Hernandez dans une interview accordée à l’émission Téléfoot ce dimanche.