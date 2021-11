Zinedine Zidane est sans doute l’un des hommes les plus convoités de la planète football. Pourtant, il ne cesse de refuser les offres qui arrivent sur sa table. Le Français n’a qu’un seul objectif en tête : prendre les rênes de l’équipe de France et succéder à Didier Deschamps. Le sélectionneur français a évoqué son avenir et ouvre la porte à un potentiel successeur. L’avenir est flou.

Libre comme l’air depuis son départ du Real Madrid la saison dernière, Zinedine Zidane est le technicien le plus expérimenté et titré sur le marché actuel. Suffisant pour que tous les clubs le courtisent et espèrent le voir soulever de nouveaux trophées sous leur couleur. Après avoir refusé les avances du nouveau riche de Premier League, Newcastle United, le Français est annoncé proche de Manchester United ou du Paris Saint-Germain. Des avances que l’ancien madrilène ne voit pas d’un mauvais œil mais évite de prendre en considération. Ce n’est un secret pour personne, Zinedine Zidane serait obnubilé par un seul et unique objectif à court terme : prendre la tête de l’équipe de France et succéder à Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Un rêve qui pourrait bien devenir réalité alors que Didier Deschamps a évoqué son avenir en conférence de presse : « Aujourd’hui, vous savez pourquoi je suis là, avec l’objectif de qualification pour le Mondial. Je ne sais pas ce qu’il se passera après. Je ne me pose pas la question. Je suis convaincu que ce sera très bien. Après, oui, j’ai besoin de l’adrénaline du terrain, ma tête a besoin de ça. Et ce sera encore le cas dans le futur.«