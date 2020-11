Le monde du football est en deuil ! Diego Armando MARADONA nous a quitté il y a quelques heures. L’occasion pour Marcelo Bielsa de lui rendre un émouvant hommage.

De passage en conférence de presse ce jeudi, l’entraîneur de Leeds United n’a pu caché sa tristesse et évoque cette légende du nom de Diego Armando Maradona.

« Il ne pouvait pas être meilleur. Il était pour nous et continuera d’être une idole. Etant donné qu’il n’est plus ici avec nous, cela nous apporte une grande tristesse. Perdre une idole pour nous est quelque chose qui nous rend faibles. Tout ce qu’il a fait comme footballeur était d’une beauté inégalée. Maradona était un artiste. Les dimensions des retombées dans son art ont d’infinies reconnaissances. Pour donner un exemple, les chansons qui ont été écrites sur lui sont extraordinaires. J’ai lu dix textes après sa mort qui ont été émouvants et c’est une reconnaissance de ce qu’il a offert aux spectateurs en beauté. Pour nous Argentins, Diego nous a fait sentir qu’il était un fantasme, comme une idole vous le fait sentir », a lancé l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille.