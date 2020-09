Karim Djaziri, ancien agent de Karim Benzema mais toujours proche de l’attaquant du Real Madrid, a évoqué la situation du Français. Souvent annoncé proche d’un retour à Lyon pour finir sa carrière, son ancien conseiller confirme cette piste…mais ce n’est pas l’idée principale pour le moment.

“Aujourd’hui, il est au summum de ce qu’un joueur peut espérer au Real Madrid. A l’instant T, il ne reviendra pas. Mais depuis qu’il est parti de l’OL, il n’a qu’une envie, c’est de revenir. Un joueur comme Karim aurait pu faire passer un cap à l’OL. L’année où il est parti, l’OL a fait une demi-finale. Il a forcé au Real Madrid même quand c’était extrêmement difficile. Mais revenir à Lyon est resté dans un coin de sa tête. S’il a encore les jambes et qu’il sent qu’il peut faire quelque chose, c’est possible. Après, il pourrait aussi le faire dans un autre rôle. Il a très envie de revenir à Lyon”, a indiqué son ancien agent sur OLTV.