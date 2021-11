Plutôt discret ces derniers temps, le célèbre Youtubeur français et supporter de l’OM, Mohamed Henni a sorti une nouvelle vidéo et il annonce du très lourd, accessoirement le vainqueur du Ballon d’Or 2021.

Il y a quelques heures, il a vendu la mèche et a révélé l’identité du grand gagnant du Ballon d’Or 2021. Selon lui, c’est Karim Benzema qui sera élu Ballon d’Or 2021 en cette fin d’année. C’est sur sa chaîne Youtube qu’il déclaré que le buteur français du Real Madrid allait être élu suite à sa saison exceptionnelle avec l’équipe espagnole. Il donne ensuite dans l’orde 3, 2, 1 les noms des joueurs qui figurent sur le podium du Ballon d’Or. Et se classe, selon lui, 3e, Robert Lewandowski qu’il qualifiera avec son humour légendaire de »gros nul ». Le YouTubeur annonce ensuite comme 2e : Lionel Messi qualifié de »Petinho, lutinho »… Reste plus qu’à savoir si Mohamed Henni a les bonnes informations. En début de vidéo, il a révélé avoir les bonnes sources et que certains journalistes lui ont révélé les noms. La réponse le 29 novembre prochain à Paris.