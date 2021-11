Le défenseur central de la Juventus Turin porte la même paire de crampons depuis maintenant deux ans.

Le football est une question de technique, de tactique et d’aptitudes athlétiques. Le talent est un cadeau et quand il est pleinement exploité sur le terrain, les résultats ne mettent pas longtemps à arriver. Mais il est également vrai que, comme dans tout aspect humain, il y a aussi une part de chance, de réussite. Et pour la provoquer, de nombreux joueurs aiment se rassurer avec des grigris ou des rituels bien précis.

C’est le cas notamment du défenseur central de la Juventus Turin, Matthijs De Ligt, qui porte la même paire de crampons depuis maintenant plus de deux ans. Non pas le même modèle, mais bien la même paire qu’il utilise, malgré l’usure, à tous les matchs et tous les entraînements. Il s’agit d’une paire d’Adidas X 18.1 « White & Solar Yellow » que de Ligt chouchoute tellement qu’il n’arrive plus à s’en séparer. L’ancien capitaine de l’Ajax Amsterdam, qui a éliminé le Real Madrid et la Juventus Turin de la Ligue des champions avec ces chaussures, n’est pas prêt d’en changer.