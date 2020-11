Le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach, Denis Zakaria, serait dans le viseur d’énormes écuries européennes. Parmi elles, le Bayern Munich et Manchester City se présentent comme les candidats les plus sérieux pour mettre la main sur le prodige suisse.

Toujours en convalescence suite à son choc frontal au genou avec son gardien Yann Sommer face à Dortmund, Denis Zakaria, le milieu du terrain du Borussia Mönchengladbach, n’a pas disputé le moindre match en Bundesliga cette saison. Mais même blessé, le joueur suisse est une source de convoitises. Plusieurs géants d’Europe seraient sur le dossier et il se murmure que le Bayern de Munich et Manchester City seraient les plus intéressés par le milieu de terrain.

Le quotidien allemand Bild, à l’affût des prochains mercatos, est formel sur le sujet. Pep Guardiola serait prêt à miser gros sur le joueur de 23 ans. Mais les dirigeants du Bayern, qui pensent déjà à la saison prochaine, ont eux aussi leur mot à dire. Pour l’instant, l’international Suisse, qui dispose d’un contrat jusqu’en 2022 avec Mönchengladbach, serait estimé à 40 millions d’euros. S’il venait à quitter son club, Zakaria pourrait bien devenir le transfert le plus cher de l’histoire de son pays, à quelques longueurs de son compatriote Granit Xhaka, parti à Arsenal pour une somme comprise entre 40 et 50 millions d’euros.