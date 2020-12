Par le passé, le patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge n’a pas été tendre, à de multiples reprises, avec le PSG à cause de son modèle économique. Dans les colonnes du quotidien Le Figaro ce jeudi, le dirigeant allemand a surpris tout le monde en reconnaissant l’impact indéniable du PSG à l’échelle européenne et dans l’Hexagone.

Le boss du géant allemand, Karl-Heinz Rummenigge n’est pas connu pour avoir sa langue dans sa poche et pour faire dans la demi-mesure. A l’inverse, le dirigeant du Bayern se démarque par son franc-parler et son honnêteté.

Habitué lors de ses anciennes sorties à égratigner le PSG en raison de son modèle économique, Rummenigge a, pour une fois, émis un avis positif concernant la direction du club parisien dans les colonnes du Figaro. « Grâce aux investissements de son actionnaire et au travail de Nasser, le PSG joue un rôle très important en Europe aujourd’hui. C’est l’équipe française qui brille, et votre pays devrait être fier du PSG. Je sais qu’ils sont souvent critiqués pour l’aspect financier, leurs achats de joueurs très chers. Mais tout cela a finalement été très utile à la Ligue 1 et au foot français ».

Une sortie qui devrait être appréciée dans la capitale.