Champion d’Europe avec le Bayern Munich il y a quelques semaines, David Alaba évoque son avenir et un potentiel nouveau contrat avec le champion d’Allemagne en titre.

Si pour le moment, aucun accord n’a été trouvé pour une prolongation de contrat de l’international autrichien lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2021, Alaba explique qu’il envisage de poursuivre sa carrière en Bavière. « Je l’ai appris hier soir. C’est bien sûr une situation particulière et il reste à voir comment cela va se passer à partir de là. Je suis un joueur qui aime vraiment le Bayern. Je me sens très à l’aise et je suis heureux de faire partie de cette équipe. Nous verrons comment les choses continueront. » A révélé le défenseur gauche au devant les médias avant le match de Ligue des Champions contre le Red Bull Salzbourg. Affaire à suivre…