Eric Maxim Choupo-Moting revient du Covid et ne peut pas encore s’entraîner. Le Camerounais est forfait pour la réception du Barça ce mercredi soir.

L’international camerounais est sorti de sa quarantaine mais n’est pas encore apte. L’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann en conférence de presse a confirmé mardi qu’il ne pourra pas compter sur Eric Maxim Choupo-Moting qui encore souffre des séquelles de son infection au COVID et ne peut pas s’entraîner. L’entraîneur bavarois a fait par ailleurs la liste des joueurs absents : « Leon Goretzka a interrompu son entraînement, il ne pourra pas jouer demain (mercredi). Serge Gnabry s’est fait mal aux adducteurs contre Dortmund, il sera également absent. Eric Maxim Choupo-Moting revient d’un Covid et ne peut pas encore s’entraîner. Joshua Kimmich (également touché par le Covid ndlr) sera testé demain et devrait sortir de quarantaine, mais après quatre semaines d’absence, le faire jouer n’aurait aucun sens. Pour Lucas Hernandez (sorti par précaution samedi ndlr) ça a l’air bien, et pour Marcel Sabitzer ça va prendre encore un peu de temps, il s’entraîne séparément. »