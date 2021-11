Le Bayern Munich a une nouvelle fois déroulé hier soir en Ligue des Champions face à Benfica (5-2). Robert Lewandowski a inscrit un triplé durant la rencontre de quoi recevoir les éloges de son entraineur.

« Il ne faut pas le réduire à ses seuls buts ce soir mais, bien sûr, il a montré sa force de caractère et il cherche tout le temps à marquer. Il est et restera pour longtemps encore le meilleur attaquant du monde », a déclaré Julian Nagelsmann sur son attaquant après la rencontre. Hier soir, Robert Lewandowski a inscrit un triplé mais il aurait pu inscrire un quadruplé s’il n’avait pas manqué un penalty en fin de première mi-temps. Le Polonais est en tout cas le meilleur buteur de la Ligue des Champions cette saison avec huit réalisations en quatre matchs. Il devance Sébastien Haller (6buts) et Cristiano Ronaldo (5buts).

« Je n’avais jamais pensé que l’on pouvait jouer autant de matches avec autant de buts et de passes décisives. Au cours des 20 premières minutes, je n’ai pratiquement pas eu le ballon. Ensuite, il n’est pas si facile pour un attaquant de rester patient. Après le premier but, c’est toujours un peu plus facile », confie le buteur de 33 ans.