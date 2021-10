D’après la presse allemande, Kingsley Coman devrait quitter le Bayern Munich l’été prochain. Plusieurs clubs sont sur le coup, dont deux géants de Premier League.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Kingsley Coman refuse toujours de prolonger son bail avec le club bavarois. Une situation délicate qui pourrait obliger le Français à faire ses valises l’été prochain à en croire Christian Nerlinger, ancien directeur sportif du club, interrogé au micro de Bild TV. « Je ne pense pas qu’il va rester à Munich. Le Bayern a une tendance récente à perdre des joueurs gratuitement. Mais on ne peut pas faire ça à long terme, il faut vendre des joueurs de temps en temps si l’offre est bonne. Coman est un excellent joueur, mais étant donné la situation, je pense que le Bayern va envisager de le vendre. »

De quoi alerter les plus grands clubs d’Europe, qui tenteront de récupérer l’ancien Parisien à moindre coût lors du prochain mercato estival. D’après les informations du Daily Mirror, Liverpool et Chelsea pisteraient notamment Kingsley Coman. Les deux leaders actuels de la Premier League devront également faire face à la concurrence de Tottenham et de la Juventus Turin sur ce dossier. Affaire à suivre…