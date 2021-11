Attaquant argentin de River Plate Julian Alvarez (21 ans) réalise une magnifique saison dans le championnat argentin et il est déjà dans le viseur des plus grandes écuries européennes.

Selon les informations relayées par AS, Julian Alvarez intéresse du beau monde. L’Atlético Madrid et le FC Séville, en Liga, le Borussia Dortmund, en Bundesliga, et l’AC Milan ainsi que la Juventus en Serie A, seraient prêt à faire le maximum pour convaincre River Plate de lâcher son buteur, cet hiver ou l’été prochain. Cette saison, Alvarez a inscrit 15 buts en 16 matchs de championnat et son contrat se termine en décembre 2022, ce qui met une une certaine pression sur les dirigeants du club de Buenos Aires. Affaire à suivre…