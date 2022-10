Ce mercredi soir, le Bayern Munich se déplace sur la pelouse du Camp Nou pour affronter le FC Barcelone. Les Catalans sont dos au mur et seront obligés de s’imposer pour garder l’espoir de continuer en Ligue des champions. Découvrez les compos probables des deux formations.

Côté Barca, quelques absents sont à noter bien que rien de très grande envergure ne soit à noter. En effet, on peut d’abord parler de Ronald Araujo, défenseur central titulaire depuis le début de la saison qui sera blessé pour le match, tandis que son coéquipier Andreas Christensen est dans la même situation. Pour le reste, Sergi Roberto et Memphis Depay seront aussi indisponibles et se contenteront de regarder leurs coéquipiers. Xavi pourrait tenter un gros coup en attaque en alignant Ousmane Dembélé et Ansu Fati, aux côtés de Robert Lewandowski.

Pour le Bayern, Julian Nagelsmann risque de devoir être quelque peu créatif. En effet, il ne pourra pas compter sur Manuel Neuer, Bouna Sarr, Lucas Hernandez et Leroy Sané. Au niveau de l’infirmerie, les Allemands semblent donc bien plus en difficulté que les Catalans mais auront quand même l’occasion d’aligner un onze costaud au Camp Nou.