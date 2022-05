Le Bayern Munich a annoncé la prolongation de contrat de son gardien titulaire Manuel Neuer. Une bonne nouvelle pour le champion d’Allemagne en titre qui est lié à son club jusqu’en juin 2024.

Le gardien international allemand Manuel Neuer a prolongé son bail avec le club bavarois jusqu’en juin 2024. “Je suis très heureux que mon parcours se poursuive au Bayern. Nous aurons à nouveau une très bonne équipe avec laquelle nous pourrons concourir pour les titres. Comme gardien, capitaine et leader, je veux être le soutien et un facteur clé dans nos grands objectifs. Nous voulons étendre notre record de titres et être de nouveau compétitifs en Coupe d’Allemagne et en Ligue des champions”, a confié le natif de Gelsenkirchen auprès des médias officiels du club.