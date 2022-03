Afin d’alléger une masse salariale conséquente et de récupérer des indemnités qui lui permettraient de réinvestir et de renforcer le groupe de Xavi Hernandez, le FC Barcelone souhaite se débarrasser de trois hommes défensifs : Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Oscar Mingueza.

Après un mercato d’ajustement et quelques opportunités offertes à Xavi Hernandez pour que son groupe soit renforcé, le FC Barcelone compte bien entamer les grandes manœuvres dès cet été tant dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo s’est concentré sur la défense du Barça avec plusieurs joueurs d’ores et déjà poussés vers la sortie et des recrues proche d’être officialisées.

Selon le quotidien espagnol, le FC Barcelone s’apprête à réaliser un mercato estival agité avec de multiples mouvements. Obligé de dégraisser pour réinvestir et se renforcer, les dirigeants blaugranas ont ciblé plusieurs indésirables dans le secteur défensif. Ces derniers sont au nombre de trois et se prénomment Clément Lenglet (26 ans), Samuel Umtiti (28 ans) et Oscar Mingueza (22 ans). Ces départs devrait favoriser des arrivées prochaines et notamment celles d’ores et déjà annoncées de César Azpilicueta et Andreas Christensen. L’allègement de sa masse salariale permettra également au Barça de prolonger Ronald Araujo, priorité du club catalan à l’heure actuelle.