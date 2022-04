Xavi Hernández, coach du Barça, a calmé les supporters du Barça qui se voyaient déjà sur le toit du monde leur demandant de la patiente. Et a rappelé que le club catalan est toujours en phase de récupération après le départ de Lionel Messi vers le Paris Saint-Germain.

« Nous devons être très patients et, la saison prochaine, essayer de nous battre pour les titres. Celui-ci ne suffisait pas. Il y a eu des moments de science-fiction, comme le 4-0 au Bernabéu, d’autres d’horreur, comme quand on n’avait même pas de joueurs. En novembre, nous étions très mauvais en qualifications, mais nous sommes dans l’ère post-Messi, il faut être très patient. Il faut renforcer l’effectif, être courageux dans l’idée du match mais, surtout, il faut être réaliste et avoir le temps de travailler », a lancé Xavi, demandant aux supporters d’être patients.