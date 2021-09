D’après la presse espagnole, une société dubaïote a proposé un prêt de 1,5 milliard d’euros au FC Barcelone.

Ce n’est un secret pour personne, la situation économique du FC Barcelone est catastrophique. Le club catalan est actuellement aux prises avec une dette de plus d’1,3 milliard d’euros, à laquelle est venu s’ajouter cet été le départ de la superstar Lionel Messi. Un drame où le sauveur pourrait bien venir de Dubaï. D’après les informations de l’émission espagnole El Curibito et du Mundo Deportivo, une société basée aux Émirats arabes unis a proposé aux Blaugrana et à leur président Joan Laporta un prêt de 1,5 milliard d’euros pour éponger toutes les dettes.

De plus, la société accorderait un moratoire de deux ans sur les remboursements, ce qui signifie que le club pourrait ne pas avoir à rembourser avant 2023. Une véritable bouée de sauvetage pour le Barça qui pourrait même se servir de quelques millions d’euros pour se renforcer lors des prochains mercatos. Affaire à suivre…