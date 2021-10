Auteur d’un mauvais début de saison avec le PSG, Wijnaldum n’est pas du genre à baisser les bras.

Titulaire indiscutable en sélection, Georginio Wijnaldum compte bien sur la trêve internationale pour retrouver des sensations après un début de saison délicat au Paris Saint-Germain. De passage en conférence de presse ce lundi, alors que les Pays-Bas affronteront Gibraltar ce soir (20h45) en éliminatoires de la coupe du Monde, l’ancien de Liverpool s’est confié au sujet de son transfert en Ligue 1.

« Si je joue moins bien que d’habitude ? Il faut un certain temps pour s’habituer, bien sûr. (…) Je suis un combattant et je vais tout faire pour inverser la vapeur. Est-ce que j’ai parlé de ça à Pochettino ? Non, je ne lui ai pas parlé de pourquoi je ne joue pas. Je ne suis là que depuis 2 mois et la situation a commencé il n’y a même pas un mois », a confié l’international néerlandais, déçu de ne pas être aussi performant avec le PSG qu’il l’était avec Liverpool. Mais la saison est encore longue et Wijnaldum a bien l’intention de monter en puissance.