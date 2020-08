Un ancien président du FC Barcelone, Joan Gaspart, a critiqué la décision de Lionel Messi qui a exprimé son souhait de quitter le club catalan dans les prochains jours.

“Il ne peut pas partir. Il s’en ira en 2021. J’ai vu son contrat et c’est très clair. La clause (de départ, ndlr) était valable jusqu’en juin et on ne peut pas revenir dessus. Je préfère qu’il parte l’an prochain pour 0 euro plutôt qu’il s’en aille maintenant pour moins de 700 M€. C’est le club qui commande, pas le joueur. Le club paie les joueurs. Ici, ce n’est pas une question d’argent, en plus, il y a un contrat signé en vigueur”, a indiqué l’ancien dirigeant dans Marca.

Avant de poursuivre son explication : “J’aime Messi, mais j’aime beaucoup plus le Barça. Ils n’ont qu’à payer la clause. Je comprends qu’il y ait des pressions, mais si je suis le président du club, je ne négocie pas. Si Messi s’en va contre un montant inférieur à celui de sa clause, ce sera plus humiliant que le 8-2”.