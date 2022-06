Joan Laporta a été clair : Gerard Piqué sera toujours au Barça la saison prochaine.

Pointé du doigt pour ses performances sur le terrain et ses frasques extra sportives – la dernière en date étant sa séparation très médiatisé avec la célèbre chanteuse Shakira – Gerard Piqué est annoncé sur le départ du FC Barcelone par la presse catalane. Interrogé au sujet de l’avenir du défenseur de 34 ans, le président du Barça, Joan Laporta, a balayé les rumeurs en conférence de presse.

« Ne faites pas attention aux informations qui essaient de le faire passer comme un homme frivole, sans sentiments. J’ai la chance de bien connaître Piqué, une personne merveilleuse qui souffre en ce moment. Mais nous devons l’aider, et je serai la première personne à lui donner l’amour qu’il mérite. Nous avons demandé à Gerard Piqué s’il voulait être footballeur ou homme d’affaires ? Il a choisi le football. Piqué nous a beaucoup donné et il doit continuer à nous donner beaucoup. Je vous assure qu’il a choisi d’être footballeur, il sait que nous construisons une nouvelle équipe et nous avons besoin de gens engagés. »