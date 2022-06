Malgré l’arrivée d’un nouveau propriétaire cet été, Chelsea ne va pas perdre ses bonnes habitudes et le mercato estival des Blues s’annonce très mouvementé.

Dans son édition du jour, le Telegraph explique que Thomas Tuchel s’est entretenu ce jeudi avec ses dirigeants et notamment le nouveau propriétaire de Chelsea, Todd Boehly. Ce dernier aurait promis à l’entraîneur allemand pas moins de 6 renforts cet été pour ramener les Blues sur le devant de la scène nationale et continentale. Reste à savoir sur quel profil se jettera l’ancien coach du PSG, qui semble déjà avoir quelques noms en tête.

En défense, où il faut pallier les départs d’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen, Chelsea piste notamment Matthijs de Ligt (Juventus Turin) et Jules Koundé (FC Séville). Jonathan Clauss (RC Lens) serait également dans le viseur du club londonien comme les attaquants Ousmane Dembélé (FC Barcelone) et Raheem Sterling (Manchester City). Selon la presse britannique, Tuchel aura un peu plus de 230 millions d’euros (sans compter les ventes) à disposition pour faire son marché cet été. Affaire à suivre…