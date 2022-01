Toujours en conflit et en discussion avec les dirigeants catalans, Ousmane Dembélé empêche le FC Barcelone de recruter. Un départ de l’attaquant français permettrait l’arrivée en prêt de Pierre-Emerick Aubameyang.

Le temps presse pour les Blaugranas. Il leur restent moins de 24 heures et la fin du mercato hivernal pour trouver un terrain d’entente et un accord avec Ousmane Dembélé. Joan Laporta et la direction du FC Barcelone ont une position claire sur le dossier : soit l’international français prolonge soit il quitte la Catalogne cet hiver. Mais voilà pour le moment rien n’est encore réglé et le cas Dembélé bloque le Barça. En effet, pour inscrire un nouveau joueur et le buteur tant demandé par Xavi, l’attaquant de 24 ans doit quitter le club cet hiver. Et ce numéro 9 attend en coulisses, selon les informations du journaliste Gérard Romero. Il s’agirait de Pierre-Emerick Aubameyang qui aurait un accord avec le FC Barcelone pour un prêt de six mois sans option d’achat.

Selon les dernières informations de David Ornstein de l’Athletic, Pierre-Emerick Aubameyang ne devrait finalement pas s’engager avec le club catalan car les deux partis n’ont pas trouvé d’accord de salaire. Pourtant, dans le même temps ABC annonce que le transfert d’Ousmane Dembélé à Chelsea serait fait « à 99% ». Une situation qui met encore une fois les dirigeants Blaugranas en délicatesse. Affaire à suivre…

Le deal Aubameyang est OFF selon David Ornstein.

Pas d'accord sur le salaire du joueur. 🇬🇦 — Actualité – Barça (@ActualiteBarca) January 31, 2022