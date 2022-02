Demain soir à 18h45 le FC Barcelone dispute le 16e de finale aller de la Ligue Europa face au Napoli. Pour l’occasion, Xavi a annoncé du turnover en conférence de presse et il devrait il y en avoir.

C’était une demande des supporters catalans depuis un moment maintenant, Busquets devrait débuter sur le banc face à l’écurie italienne. Il est en tout cas absent du XI de Xavi selon la composition probable de Sport.es. Le milieu de terrain espagnol devrait être remplacé poste pour poste par Frenkie de Jong qui sera épaulé par les deux prodiges de la Masia : Pedri et Nico. Le trio d’attaquants devraient être formés par les deux recrues de l’hiver Aubameyang et Adama avec Dembélé de retour en tant que titulaire. Derrière, Eric Garcia accompagnera Piqué dans l’axe de la défense alors que Dest et Jordi alba occuperont les côtés. Au poste de gardien pas de changement avec la titularisation de Ter Stegen.

Découvrez les compositions probables de Barcelone-Naples selon Sport.es