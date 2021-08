Lionel Messi est aujourd’hui un joueur libre comme l’air. Après avoir annoncé son départ du FC Barcelone, l’international argentin a précisé qu’il souhaite toujours rejoindre un club de très haut niveau.

En conférence de presse, l’Argentin a indiqué qu’il souhaitait rejoindre une écurie ambitieuse : « Je vais essayer de gagner une autre Ligue des champions, puisque nous avons été battus en demi-finale par Liverpool, ce qui nous a empêchés de la remporter. Je pense que nous aurions pu en décrocher une autre, mais c’est le football. Je ne regrette rien, j’ai tout donné. Parfois cela a mieux fonctionné que d’autres. Nous aurions pu en gagner plus, mais j’ai achevé mes objectifs ici. J’ai gagné beaucoup de titres ici, comme Dani Alves. C’était un excellent coéquipier et j’espère pouvoir me rapprocher de lui (en termes de titres), » a-t-il confié face aux médias.